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Estaba de compras con su familia: lo que se sabe del intento de robo a carabinero en Meiggs

El funcionario de civil repelió el asalto con su arma particular en Alameda con Esperanza. Dos sujetos quedaron heridos a bala.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un intento de robo con intimidación terminó con dos sujetos heridos a bala durante la tarde de este lunes en pleno centro de Santiago, específicamente en el sector de Alameda con calle Esperanza, a pocos metros del barrio Meiggs.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 12:20 horas, cuando un teniente de Carabineros, que se encontraba de civil y saliente de turno, transitaba por el sector junto a su familia mientras realizaban compras.

En ese momento, habría sido abordado por un grupo de cinco individuos.

Carabinero repelió el asalto y dos sujetos quedaron heridos

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El teniente coronel Arnaldo Carrasco Durán, comisario de la 3ª Comisaría de Santiago, entregó detalles del procedimiento y explicó cómo se habría desarrollado el intento de asalto.

“Transitaba en compañía de su familia, andaba realizando compras acá en el sector de Meiggs, cuando fue abordado por 5 individuos, quienes 2 de ellos mantenían armas blancas”, señaló el oficial.

Ante esa situación, el funcionario policial utilizó su armamento particular para repeler el ataque. “Él hace uso de su armamento particular, efectúa 2 disparos, hiriendo a 2 de los antisociales, mientras que los otros 3 huyeron del lugar”, agregó Carrasco.

Tras los disparos, se desplegó un amplio operativo policial y de emergencia en el sector. El tránsito fue interrumpido en parte de la Alameda, mientras ambulancias atendieron a los dos lesionados y personal policial resguardó el sitio del suceso.

El comisario detalló que los sujetos heridos fueron trasladados hasta la ex Posta Central, donde permanecen fuera de riesgo vital. “Ambos delincuentes se encuentran lesionados en su parte baja: uno en su ingle, en la pierna al costado derecho, y el otro en el muslo trasero”, precisó.

El procedimiento se mantiene en desarrollo, mientras se busca establecer la identidad de los otros tres involucrados que escaparon del lugar.

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