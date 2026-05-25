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Chilenos eligen a sus favoritos para el Mundial 2026: una figura arrasa y Argentina aparece como decepción

Sin La Roja en la Copa del Mundo, la pasión por el fútbol sigue recorriendo las calles del país, donde ahora los hinchas vuelcan su apoyo a una leyenda del deporte.

Javier Catalán

Getty Images

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Restan poco más de dos semanas para el inicio del Mundial 2026 y, aunque Chile no logró clasificar a la cita planetaria, la pasión por el torneo más importante del fútbol sigue intacta en las calles del país.

Sin La Roja en competencia, los hinchas chilenos han comenzado a inclinar su apoyo hacia otras selecciones y figuras internacionales, con un histórico referente del fútbol mundial liderando ampliamente las preferencias.

Según un estudio de Agencia VS en Chile, Portugal aparece como la gran favorita para conquistar el Mundial de Norteamérica con un 28,6% de las preferencias. Más atrás se ubican Brasil con un 20,2% y España con un 12,7%.

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Lo llamativo del sondeo aparece más abajo, ya que Argentina y Francia, actuales campeón y subcampeón del mundo, apenas superan el 9% de favoritismo.

De hecho, el combinado trasandino genera más rechazo que apoyo entre los chilenos, liderando la categoría de selección que podría ser la gran decepción del torneo con un 32,6% de los votos. Más atrás aparecen Brasil (14,8%), Inglaterra (14,2%), Uruguay (13,9%) y España (10,1%).

Cristiano Ronaldo, el favorito de Chile

La figura de Cristiano Ronaldo sigue despertando enorme admiración en Chile. El astro portugués lidera ampliamente entre los jugadores que los hinchas nacionales quieren ver levantando la Copa del Mundo, con un 40,9% de las preferencias, incluso superando el respaldo que recibe su propia selección.

Más atrás aparecen Lionel Messi con un 12% y Neymar con un 11,2%. Mientras que figuras modernas como Lamine Yamal (10,7%) y Kylian Mbappé (8,5%) apenas irrumpen en el top.

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