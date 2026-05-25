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VIDEO. Director de Migraciones y promesa de Gobierno de expulsar 300 mil migrantes: “Nadie está obligado a lo imposible”

En ADN Hoy, Frank Sauerbaum afirmó que el proceso requiere recursos, coordinación internacional y marcos legales vigentes.

Nelson Quiroz

El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, salió a defender este lunes el trabajo realizado por el Gobierno en materia migratoria durante sus primeros meses de gestión y abordó la polémica generada tras las declaraciones del Presidente José Antonio Kast respecto a la expulsión de 300 mil migrantes irregulares.

En conversación con ADN Hoy, la autoridad aseguró que la administración actual heredó “46 mil expulsiones por ejecutar” y recalcó que el foco del Ejecutivo no solo está puesto en las expulsiones, sino también en el control fronterizo y el ordenamiento interno.

ADN

Agencia Uno / Oscar Guerra

“Lo más relevante en estos dos meses ha sido el Plan Escudo Fronterizo que nos ha permitido algo muy importante: el ingreso clandestino ha disminuido muy notoriamente”, sostuvo Sauerbaum.

El exdiputado de Renovación Nacional defendió especialmente las medidas implementadas en el norte del país, como el aumento de presencia militar, el uso de drones, cámaras con infrarrojos y la construcción de zanjas en sectores estratégicos de la frontera.

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La “metáfora” del Presidente Kast

En tanto, consultado por la promesa de campaña de José Antonio Kast de expulsar a los migrantes irregulares y por las posteriores declaraciones del Mandatario, quien calificó sus dichos como una “metáfora”, Sauerbaum defendió el planteamiento presidencial y llamó a considerar las limitaciones legales y presupuestarias del proceso.

“Nadie está obligado a lo imposible, nosotros no podemos fuera del marco de la ley hacer estas expulsiones (...) nosotros estamos haciendo esas expulsiones y las fiscalizaciones que no se hacían“, expuso.

En esa línea, agregó que “es demasiado injusto exigirle al Presidente, apenas luego de dos meses, sacar a 330 mil personas, cuando el gobierno anterior nos dejó 46 mil expulsiones pendientes”.

“Es evidente que en una semana, en un día, ni en dos meses se van a poder sacar 330 mil personas con el costo que tiene, además”, indicó la autoridad, quien no detalló el plazó para poder concretar aquella meta.

En esa línea, Frank Sauerbaum confirmó que el Ejecutivo trabaja en nuevas medidas que serían anunciadas durante la próxima Cuenta Pública, incluyendo cambios legislativos para endurecer el ingreso clandestino y agilizar los procesos de expulsión. Según detalló, actualmente existen 252 mil personas debidamente empadronadas tras ingresar irregularmente al país, cifra que el gobierno considera clave para avanzar en el control migratorio.

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