Un equipo internacional de científicos logró observar por primera vez, en alta resolución, el proceso de desgarro de una placa tectónica en las profundidades del océano Pacífico, frente a las costas de Canadá, un fenómeno que hasta ahora solo había sido modelado de forma teórica.

La investigación, realizada por especialistas de Estados Unidos, Suiza y Canadá, permitió captar imágenes directas del interior del sistema de subducción, donde una placa oceánica se hunde lentamente bajo otra. Este proceso, conocido como subducción, es uno de los principales motores del movimiento de las placas tectónicas.

El estudio se centró en la placa Explorador , un fragmento de corteza oceánica ubicado frente a la isla de Vancouver y considerado en su etapa final de desacoplamiento bajo la placa Norteamericana.

Los resultados revelaron la existencia de la zona de falla de Nootka, una franja de fracturas de aproximadamente 20 kilómetros de ancho que atraviesa la región y que habría sido clave en la fragmentación progresiva de la placa.

En profundidad, los científicos identificaron grandes desgarros en la losa tectónica, desplazados entre sí, lo que sugiere un proceso activo de ruptura.

Uno de los hallazgos más relevantes es la diferencia de comportamiento entre las placas vecinas. Mientras la placa Juan de Fuca muestra una subducción más activa, la placa Explorador avanza más lentamente y presenta señales de desacoplamiento más avanzado, con menor actividad sísmica en la zona.

Según los autores del estudio, este proceso permitiría entender cómo “mueren” las zonas de subducción, es decir, cómo se fragmentan y dejan de funcionar como sistemas continuos. En este caso, los investigadores estiman que la zona de Cascadia podría acortarse en decenas de kilómetros a medida que la ruptura avance.