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VIDEO. “Está temblando muy fuerte”: sismo en el norte pilla a senador de Antofagasta en plena entrevista

Un sismo afectó a la zona norte del país y dejó este momento en la televisión.

Felipe Romo

“Está temblando muy fuerte”: sismo en el norte pilla a senador de Antofagasta en plena entrevista

Calama fue el epicentro de un fuerte tembor de magnitud 6,9 que se extendió por varias localidades en el norte de Chile, al mismo tiempo se registraron réplicas en la región de Antofagasta.

En redes sociales se han viralizado una gran cantidad de videos de personas que captaron el movimiento telúrico. Sin embargo, fue una entrevista en vivo la que se llevó todos los focos.

El senador del PPD Pedro Araya se encontraba en una conversación con 24Horas en televisión, momento en el que empezó el temblor que tomó por sorpresa al entrevistador.

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Estoy acá en Antofagasta y está temblando muy fuerte”, comentó Araya entre risas. “Nos da el reporte entonces” le respondió el periodista.

“Nos pilló un temblor muy fuerte acá (risas) y sigue temblando. Ya estamos acostumbrados en Antofagasta”, siguió el senador mientras su cámara se movía constantemente por el sismo.

El registro se hizo rápidamente viral en X (ex Twitter) al tratarse de uno de los tantos momentos en vivo de los chilenos siendo sorprendidos por este fenómeno común en Chile.

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