Personal de Carabineros detuvo la tarde de este sábado a un hombre acusado de agredir a un lactante de solo 10 meses en la comuna de Paine, región Metropolitana.

Según detalló el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Paine, Miguel Lizama, el hecho quedó al descubierto cerca de las 19:00 horas, durante un patrullaje preventivo realizado por inspectores municipales en avenida Pérez Canto.

En ese contexto, una mujer denunció que su expareja había agredido a su hijo . Tras recibir el aviso, personal de Seguridad Municipal acudió al domicilio para verificar la situación.

Linchamiento de vecinos

En el inmueble, uno de los inspectores “se percata que el menor de 10 meses mantenía lesiones visibles en su muslo, correspondiente a hematomas”, señaló Lizama.

“Ante esto, procede de inmediato a la retención del agresor, el cual se encontraba en el baño , para posteriormente llamar a personal de Carabineros, quienes llegan al lugar y proceden finalmente a la detención de esta persona”, añadió.

El operativo debió reforzarse debido a la reacción de vecinos del sector, quienes “querían prácticamente linchar al agresor”, aseguró la autoridad municipal.

Mira aquí el video de la detención del hombre: