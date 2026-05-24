En su primera entrevista como biministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Louis de Grangerespondió a los cuestionamientos surgidos por su participación previa en estudios vinculados a aplicaciones de transporte y descartó cualquier tipo de incompatibilidad en torno al reglamento de la denominada Ley Uber.

La polémica surgió luego de que el senador Fidel Espinoza oficiara a Contraloría para revisar una eventual inhabilidad del secretario de Estado, debido a un estudio académico desarrollado cuando trabajaba en la Universidad Diego Portales y que habría contado con financiamiento parcial de Uber.

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Consultado sobre aquello en Cadena Nacional de 24 Horas, el biministro De Grange fue enfático: “No he recibido nunca ningún peso de ninguna empresa de aplicación. Mi rol ha sido netamente académico”.

El integrante del Ejecutivo agregó que el trabajo cuestionado correspondió a “una colaboración entre una universidad y la empresa”, insistiendo en que jamás recibió remuneraciones personales ligadas a plataformas de transporte.

“No había remuneración, es un trabajo netamente académico, 100% académico, así que por lo tanto en mi caso no tenía ninguna relevancia”, sostuvo al ser consultado sobre por qué dicha participación no figuraba en sus declaraciones previas.

El biministro también defendió el nuevo reglamento asociado a la Ley EAT, conocida como Ley Uber, asegurando que permitió “proteger 150 mil empleos” y evitar un alza significativa en las tarifas de las aplicaciones.

Según explicó, la normativa busca resguardar tanto el empleo de conductores como la conectividad en zonas donde las plataformas cumplen un rol esencial, especialmente en regiones y sectores rurales.

El debate por un “superministerio”

Durante la entrevista, el biministro De Grange también abordó la posibilidad de una futura reorganización ministerial, en medio de especulaciones sobre eventuales anuncios en la Cuenta Pública del próximo 1 de julio.

El secretario de Estado reconoció que existe “mucha sinergia” entre Transportes y Obras Públicas, afirmando que ambos ministerios son “primos hermanos”. “Esta coordinación va a facilitar mejorar diseños, acelerar procesos y eficientar recursos”, señaló.

No obstante, evitó confirmar una eventual fusión definitiva de carteras o el traspaso de Telecomunicaciones al Ministerio de Economía, aunque afirmó que “no hay que descartar ninguna opción” y que la discusión debe darse “desde el punto de vista del sistema”.