Región Metropolitana vivirá un “veranito” en pleno otoño: estas comunas podrían alcanzar 28°C esta semana

Luego de vivir uno de los fines de semana más fríos de las últimas décadas, Santiago se prepara para un brusco cambio de temperatura que podría llevar los termómetros hasta los 28°C en algunos sectores de la Región Metropolitana durante los próximos días.

El pasado sábado, la estación de Quinta Normal registró una máxima de apenas 7,2°C, convirtiéndose en la tarde más fría para un mes de mayo desde 1965.

Diego Martin Ampliar

La persistente nubosidad, la niebla y la falta de ventilación mantuvieron temperaturas inusualmente bajas en gran parte de la capital, muy lejos de los cerca de 19°C que suelen marcarse en esta época del año.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar rápidamente desde este lunes. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos compartidos por MeteoRed, la capital seguirá registrando mañanas heladas, con mínimas cercanas a los 3°C, pero las tardes comenzarán a elevar sus temperaturas hasta alcanzar entre 19 y 20°C.

El giro más radical llegará el martes, jornada en la que se espera el peak de calor de la semana. Según especialistas, una dorsal cálida favorecerá cielos despejados y un importante aumento térmico en Santiago, donde las máximas podrían llegar a los 25 o 26°C.

© Philippe LEJEANVRE Ampliar

En comunas del norte de la región, como Colina, Lampa y Tiltil, incluso se proyectan temperaturas cercanas a los 27 y 28°C, cifras consideradas muy altas para pleno otoño y casi 10 grados sobre el promedio habitual de mayo.

El fenómeno dejará además una marcada amplitud térmica: diferencias superiores a 20 grados entre la madrugada y la tarde, obligando a los santiaguinos a salir abrigados temprano y prácticamente cambiar de vestimenta al mediodía.

Eso sí, el “veranito” durará poco. Desde el miércoles volvería el aire fresco, acompañado de nubosidad baja y un descenso en las temperaturas máximas, que retornarían a rangos cercanos a los 18 o 19°C.