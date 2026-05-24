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Diputada Irací Hassler acusa información “falsa” tras dichos sobre posible destitución por caso Sierra Bella

La exalcaldesa respondió luego de el expresidente del calificara Francisco Lectura como “demoledor” el informe de Contraloría.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La diputada Irací Hassler (PC) respondió duramente a las declaraciones del abogado Francisco Leturia, luego de que este señalara en televisión que el caso Sierra Bella podría derivar en su destitución e incluso configurar un eventual fraude al Fisco.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria acusó directamente a Meganoticias de difundir un “titular falso” y aseguró que las afirmaciones emitidas en el programa “Siempre Juntos” contradicen resoluciones judiciales ya adoptadas en la investigación.

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Diego Martin

En concreto, la controversia surgió luego de que el expresidente del Consejo para la Transparencia calificara como “demoledor” el informe de Contraloría relacionado con el fallido intento de compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago.

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El abogado sostuvo al mencionado medio que los antecedentes “no son otras cosas que fraude al Fisco” y planteó que el Consejo Municipal podría remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional, instancia que eventualmente podría sancionar a Hassler.

¿Qué dijo la diputada Hassler?

Ante esto, a través de su cuenta de X, la diputada Hassler señaló que “la idea que instala esta nota fue descartada por la justicia: la causa fue sobreseída y no existe fraude al fisco”, agregando que se trata de una “verdad jurídica” establecida tras años de investigación y exposición mediática.

La exalcaldesa también rechazó las interpretaciones sobre una eventual inhabilidad para ejercer cargos públicos. Según afirmó, incluso si existiera una nueva acción judicial relacionada con su gestión municipal, esta “sería igualmente descartada”, y recalcó que un eventual proceso ante el Tribunal Electoral Regional por su rol como alcaldesa no tendría efectos sobre su actual cargo parlamentario.

El caso volvió a tensionar el debate político tras la decisión del actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de aplicar sanciones administrativas propuestas por Contraloría contra exfuncionarios municipales vinculados al proceso de compra del inmueble.

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