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Chile convoca cumbre regional contra el narcotráfico: participarán Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador

La reunión en Santiago buscará coordinar medidas concretas frente al avance del crimen organizado transnacional.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Lukas Solis

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile convocó para el próximo jueves 28 de mayo a una reunión regional de alto nivel para abordar el avance de la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico en Sudamérica.

La cita se desarrollará en Santiago y fue impulsada por el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien reunirá a autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile con el objetivo de fortalecer la coordinación regional frente al crimen organizado.

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Agencia UNO / Oscar Guerra

En representación de Argentina participarán el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Desde Bolivia asistirá el canciller Fernando Aramayo Carrasco, mientras que Ecuador estará representado por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero, junto al viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown.

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Por Perú participarán el canciller Carlos Pareja y el ministro del Interior José Zapata Morante. En tanto, Chile estará representado por el canciller Pérez Mackenna y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Según informó Cancillería, durante el encuentro se espera acordar un documento conjunto con medidas “concretas, medibles y verificables” orientadas a mejorar la coordinación fronteriza, el intercambio de información, la cooperación institucional y el seguimiento de flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado.

La reunión se produce en medio del aumento de la preocupación regional por el avance de bandas transnacionales y redes de narcotráfico que operan en distintos países de Sudamérica.

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