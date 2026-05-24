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Hombre muere tras ser abandonado baleado en frontis del Hospital Padre Hurtado: buscan a quienes trasladaron el cuerpo

Un hombre murió durante las últimas horas luego de ser abandonado con una herida de bala en el frontis del Hospital Padre Hurtado, en la zona sur de la Región Metropolitana, hecho que es investigado por Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de Fiscalía.

Según los antecedentes preliminares, dos sujetos llegaron durante la noche trasladando el cuerpo de la víctima hasta el recinto asistencial.

Personal médico intentó realizar maniobras de reanimación, pero el hombre ya habría ingresado fallecido debido a la gravedad de la lesión balística en el tórax.

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La fiscal Claudia Alarcón, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, confirmó que tras la alerta de Carabineros se instruyó la concurrencia del OS9 y Labocar para desarrollar las diligencias investigativas tanto en el hospital como en el presunto sitio del suceso.

De acuerdo con el relato entregado por familiares, la víctima había salido previamente desde su domicilio con destino al complejo deportivo San Rafael, en la comuna de La Pintana. En ese lugar, según la información recopilada hasta ahora, habría sido atacado por un desconocido que le disparó sin previo aviso.

Sin embargo, las primeras pericias realizadas por personal policial en el sector señalado no permitieron encontrar rastros biológicos ni evidencia concreta de un intercambio de disparos, lo que mantiene abiertas distintas hipótesis respecto a la dinámica del crimen.

Las diligencias ahora se concentran en revisar cámaras de seguridad, establecer el recorrido de la víctima y determinar la identidad de quienes trasladaron el cuerpo hasta el hospital.

Hasta el momento no hay detenidos por este homicidio, mientras continúan los trabajos especializados para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.