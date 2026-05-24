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Hombre muere tras ser abandonado baleado en frontis del Hospital Padre Hurtado: buscan a quienes trasladaron el cuerpo

La víctima recibió un disparo en el tórax y habría salido rumbo a un complejo deportivo antes del crimen.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Hombre muere tras ser abandonado baleado en frontis del Hospital Padre Hurtado: buscan a quienes trasladaron el cuerpo

Hombre muere tras ser abandonado baleado en frontis del Hospital Padre Hurtado: buscan a quienes trasladaron el cuerpo

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Un hombre murió durante las últimas horas luego de ser abandonado con una herida de bala en el frontis del Hospital Padre Hurtado, en la zona sur de la Región Metropolitana, hecho que es investigado por Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de Fiscalía.

Según los antecedentes preliminares, dos sujetos llegaron durante la noche trasladando el cuerpo de la víctima hasta el recinto asistencial.

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De acuerdo con el relato entregado por familiares, la víctima había salido previamente desde su domicilio con destino al complejo deportivo San Rafael, en la comuna de La Pintana. En ese lugar, según la información recopilada hasta ahora, habría sido atacado por un desconocido que le disparó sin previo aviso.

Sin embargo, las primeras pericias realizadas por personal policial en el sector señalado no permitieron encontrar rastros biológicos ni evidencia concreta de un intercambio de disparos, lo que mantiene abiertas distintas hipótesis respecto a la dinámica del crimen.

Las diligencias ahora se concentran en revisar cámaras de seguridad, establecer el recorrido de la víctima y determinar la identidad de quienes trasladaron el cuerpo hasta el hospital.

Hasta el momento no hay detenidos por este homicidio, mientras continúan los trabajos especializados para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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