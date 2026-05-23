Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado e incendio de vivienda en Tongoy / Diego Martin

Este sábado, la Fiscalía de Coquimbo formalizó a un sujeto por hechos de femicidio en carácter de frustrado e incendio, hechos que habrían ocurrido el pasado 22 de mayo en la comuna de Tongoy, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto habría lanzado un jarro de agua a la víctima mientras dormía, aunque la víctima no despertó. Posteriormente, de acuerdo a lo que se investiga, el sujeto habría prendido fuego a un colchón y el inmueble resultó siniestrado.

La investigación está siendo desarrollada por la Fiscalía y la PDI, la cual por ahora tiene como detenido y formalizado al cónyuge de la mujer.

El fiscal Juan González pidió la prisión preventiva para el sujeto y argumentó en la audiencia las declaraciones de la víctima, de una testigo y del capitán de Bomberos.

Si bien la defensa cuestionó algunos de los antecedentes entregados a las policías, la jueza de garantía estimó que persisten elementos que dan cuenta de violencia intrafamliar.

La magistrada ordenó la prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad, fijando un plazo de investigación de 60 días, tiempo en que la Fiscalía realizará otras diligencias para esclarecer los hechos y analizar las distintas versiones que puedan surgir.