;

Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado e incendio de vivienda en Tongoy

De acuerdo a lo que se investiga, el sujeto habría prendido fuego a un colchón resultando el inmueble siniestrado.

Sebastián Escares

Paulina Marín

Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado e incendio de vivienda en Tongoy

Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado e incendio de vivienda en Tongoy / Diego Martin

Este sábado, la Fiscalía de Coquimbo formalizó a un sujeto por hechos de femicidio en carácter de frustrado e incendio, hechos que habrían ocurrido el pasado 22 de mayo en la comuna de Tongoy, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto habría lanzado un jarro de agua a la víctima mientras dormía, aunque la víctima no despertó. Posteriormente, de acuerdo a lo que se investiga, el sujeto habría prendido fuego a un colchón y el inmueble resultó siniestrado.

Revisa también:

ADN

La investigación está siendo desarrollada por la Fiscalía y la PDI, la cual por ahora tiene como detenido y formalizado al cónyuge de la mujer.

El fiscal Juan González pidió la prisión preventiva para el sujeto y argumentó en la audiencia las declaraciones de la víctima, de una testigo y del capitán de Bomberos.

Si bien la defensa cuestionó algunos de los antecedentes entregados a las policías, la jueza de garantía estimó que persisten elementos que dan cuenta de violencia intrafamliar.

La magistrada ordenó la prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad, fijando un plazo de investigación de 60 días, tiempo en que la Fiscalía realizará otras diligencias para esclarecer los hechos y analizar las distintas versiones que puedan surgir.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad