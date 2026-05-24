Así se presentó el nuevo embajador de Chile en Estados Unidos junto a Donald Trump: “Nuestro gran socio...”

Andrés Ergas Heymann asumió como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos en reemplazo de Juan Gabriel Valdés, en uno de los movimientos estratégicos más importantes para el actual gobierno por los lazos del nuevo representante con empresas norteamericanas.

El chileno se presentó en la Casa Blanca para su primer encuentro formal con el presidente Donald Trump, con quien compartió algunas palabras en este nuevo paso en la relación internacional entre ambas naciones.

La cuenta oficial de la embajada de Chile en Estados Unidos compartió este momento junto a una declaración de intenciones.

“Chile está más abierto que nunca a los negocios con nuestro gran socio”, publicaron junto a una fotografía del momento.

🇺🇸🇨🇱 Thanks President Kast @PresidenteKast , President Trump @realDonaldTrump , Minister Francisco Perez @MinPerezMac , Ambassador Judd @USAmbCL and all the service men and women who made this possible.



🤝 Chile is more open to business than ever with our great partner USA. pic.twitter.com/UtXa9Pmm4H — Embajada Chile EEUU (@EmbajadaChileUS) May 24, 2026

¿Quién es Andrés Ergas Heymann?

Ergas Heymann mantiene una carrera como empresario ligado históricamente a los sectores financiero, inmobiliario, turístico y retail. Así también, tiene una red con distintas empresas estadounidenses con negocios inmobiliarios en Texas y Florida.

En cuanto a sus estudios, el nuevo embajador de Chile en Estados Unidos estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Diego Portales, y afrontará su primer experiencia diplomática en su trayectoria.