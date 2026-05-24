Hombre que ejecutó disparos a las afueras de la Casa Blanca contaba con complejo historial psiquiátrico: “Afirmó ser Jesucristo...” / BRENDAN SMIALOWSKI

Durante la tarde del pasado sábado 23 de mayo se registraron disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca, algo que propició una rápida respuesta de los agentes norteamericanos contra el responsable, quien habría intentado ingresar a la fuerza.

El personal abatió a Nasire Best, un hombre de 21 años que ya mantenía un historial de conflictos con las cercanías del recinto presidencial estadounidense y que había abierto fuego contra la seguridad.

Según reportó CNN el Servicio Secreto tenía en carpeta al involucrado por “merodear constantemente las instalaciones preguntando por rutas de ingreso”.

Además Best contaba con antecedentes psiquiátricos con episodios entre los que se encuentra un arresto por parte de la policía por afirmar “ser Jesucristo” para luego ser internado en un centro médico.

El 26 de junio de 2025 también vivió un internado involuntario debido a que comenzó obstruir la entrada de vehículos en la Casa Blanca. El mes siguiente ingresó a una zona restringida del recinto y según reportaron, se entregó diciendo que “deseaba ser arrestado”.