Jugó en Colo Colo y estuvo en otros cuatro clubes del fútbol chileno: exfutbolista se entrega ante la justicia por deuda de pensión alimenticia / Archivo

Una particular historia ha protagonizado en las últimas horas un exdelantero con paso por el fútbol chileno.

Se trata de Juan Manuel Lucero, delantero argentino nacionalizado que hizo sus primeras armas en el balompié nacional, debutando profesionalmente con la camiseta de Coquimbo Unido en 2002.

El atacante logró hacerse un nombre al punto de fichar por Colo Colo, donde solo permaneció una temporada, en 2005.

De ahí en adelante, Lucero hizo gran parte de su carrera en Paraguay, defendiendo las camisetas de Olimpia y Cerro Porteño antes de volver a intentarlo en Chile, sin éxito, al jugar por San Marcos de Arica e Iberia de Los Ángeles.

En tierras guaraníes es donde hizo su vida tras el fútbol, pero ahora hizo noticia por situaciones extradeportivas.

Esto pues Juan Manuel Lucero se entregó ante la justicia tras estar prófugo por un año y medio por deuda de pensión alimenticia, cuestión que llevó a emitir una orden internacional de captura en su contra.

El exdelantero dejó de pagar lo que le correspondía a sus hijos por 67 meses (más de cinco años), acumulando cerca de 31 millones de pesos chileno (211 millones de guaraníes).

Con tal de evitar la cárcel, la justicia paraguaya decretó medidas alternativas contra Lucero, incluyendo una fianza sobre un inmueble y un pago de poco más de 7 millones de pesos (50 millones de guaraníes), además de quedar impedido de salir del país y quedar con firma mensual.