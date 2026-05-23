Trump asegura que Irán está “cada vez más cerca” de aceptar acuerdo para terminar la guerra
El presidente de Estados Unidos advirtió que Teherán enfrentará “un golpe tan duro” si fracasan las negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado en una entrevista a la CBS que Irán está “cada vez más cerca” de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
Sin embargo, Trump también advirtió de que Irán se enfrenta a “un golpe tan duro” como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.
Mientras tanto, Irán declaró que estaba ultimando un “acuerdo marco” de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias.
Donald Trump adoptó un tono menos optimista en otra entrevista concedida esta mañana al sitio web de noticias Axios, afirmando que existía una probabilidad de “un sólido 50/50” de que se alcanzara un acuerdo.
