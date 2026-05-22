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Donald Trump endurece reglas migratorias: extranjeros deberán salir de EE.UU. para obtener la residencia permanente

El ajuste de estatus queda restringido solo a casos excepcionales, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Nelson Quiroz

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Getty Images / PS Photography

El gobierno de Donald Trump anunció una drástica modificación a las reglas migratorias de Estados Unidos, exigiendo que la mayoría de los extranjeros que busquen obtener la residencia permanente, conocida como “green card”, deban abandonar primero el país y realizar el trámite desde un consulado estadounidense en su nación de origen.

La medida fue comunicada por el U.S. Citizenship and Immigration Services, organismo que informó que el tradicional “ajuste de estatus”, que permitía solicitar la residencia sin salir de territorio estadounidense, quedará limitado solo a “circunstancias extraordinarias”.

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El republicano Donald Trump da un discurso en su residencia en Florida / ALON SKUY

Entre las excepciones podrían incluirse casos de refugio, persecución o ciertos visados especiales, aunque las autoridades señalaron que cada situación será evaluada individualmente.

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Desde el Departamento de Seguridad Nacional defendieron la nueva política, argumentando que busca cerrar vacíos legales y evitar que personas permanezcan en EE.UU. tras el rechazo de sus solicitudes migratorias.

“Un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y quiera una green card deberá regresar a su país para postular”, señaló el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

La decisión fue duramente cuestionada por exfuncionarios migratorios y organizaciones de apoyo a inmigrantes, quienes advirtieron que la medida podría afectar a cientos de miles de familias. Michael Valverde, exalto cargo de USCIS bajo administraciones republicanas y demócratas, afirmó que el cambio “limitará enormemente la inmigración legal” y generará incertidumbre para quienes han seguido las reglas del sistema migratorio.

Especial preocupación existe respecto a estudiantes, trabajadores temporales y cónyuges de ciudadanos estadounidenses que actualmente viven en el país con visas legales. Expertos advierten que muchos podrían quedar atrapados fuera de EE.UU. durante años mientras esperan respuesta a sus solicitudes.

La nueva restricción se suma a otras medidas impulsadas por la administración Trump en materia migratoria, entre ellas restricciones de ingreso para ciudadanos de decenas de países, la revocación masiva de visas y mayores controles para estudiantes extranjeros.

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