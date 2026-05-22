Comenzó demolición de viviendas en El Olivar: derribarán 56 casas tras polémica por reconstrucción en Viña del Mar

Este viernes comenzó la demolición de las viviendas cuestionadas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, en el marco del proceso de reconstrucción tras los devastadores incendios forestales que afectaron a la región.

El inicio de las obras fue confirmado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que detalló que las faenas se extenderán por al menos cuatro meses y contemplan el desarme y demolición de 170 casas.

Durante esta primera jornada, equipos y maquinaria pesada trabajaron en el desmontaje de una vivienda y en la demolición parcial de una segunda estructura que presentaba un mayor grado de avance.

Las labores se concentran actualmente en el sector de El Olivar, donde surgieron cuestionamientos por la calidad y materialidad de las construcciones levantadas como parte de la reconstrucción.

Una de las propietarias afectadas respaldó la decisión de derribar las viviendas, asegurando que es preferible reiniciar las obras antes que mantener casas que no cumplan con los estándares comprometidos. “Estoy completamente de acuerdo con que se demuela si no cumple con las normas y las expectativas que todos queremos para tener una vivienda”, señaló.

La vecina explicó además que los beneficiarios confiaron en las especificaciones técnicas entregadas durante el proceso y que desconocían posibles irregularidades en los materiales utilizados. “Uno no es experta y no sabe lo que pasa en el proceso. Nosotros confiamos en quién te está haciendo la casa”, afirmó.

Desde la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso indicaron que el proceso de demolición y retiro de estructuras tardará cerca de tres meses, mientras que las autoridades esperan avanzar posteriormente en la reconstrucción definitiva de las viviendas comprometidas para las familias damnificadas.