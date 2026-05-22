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VIDEO. La tarjeta roja más insólita del año en el fútbol chileno: DT fue expulsado tras reclamar en TV

En la derrota ante Santiago Wanderers, Carlos Videla, entrenador interino de Rangers, fue expulsado por el árbitro del partido durante el entretiempo tras reclamar por un cobro en plena entrevista con TNT Sports.

Javier Catalán

Captura: TNT Sports

Captura: TNT Sports

Este viernes continuó la fecha 13 de la Primera B con un duelo entre equipos de realidades completamente opuestas: Santiago Wanderers trepó a la cima del campeonato tras vencer a Rangers, que sigue hundido en el fondo de la tabla y todavía sin conocer de victorias.

Los “Caturros” viajaron hasta Talca para imponerse por 2-0 sobre los “Piducanos” y alcanzar a Cobreloa en lo más alto de la clasificación de la Liga de Ascenso.

La apertura de la cuenta para los porteños llegó en el cierre del primer tiempo desde el punto penal. Leandro Navarro (45+7′) ejecutó con un potente remate al centro del arco para desatar el festejo de los hinchas de Valparaíso.

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Sin embargo, el momento más insólito de la jornada ocurrió durante el entretiempo. Carlos Videla, entrenador interino de Rangers, expresó en una entrevista con TNT Sports su molestia por el cobro del penal sancionado por el árbitro Víctor Abarzúa. Las declaraciones no fueron bien recibidas por el juez, quien terminó expulsándolo apenas regresó desde camarines para disputar el segundo tiempo.

Ya en el cierre del encuentro, Cristóbal Ponce (90+2′) sentenció el resultado aprovechando las desconcentraciones defensivas de Rangers tras una salvada previa de Cristian Campestrini.

Con este resultado, Santiago Wanderers alcanzó la cima de la tabla con 25 puntos, igualando a Cobreloa, mientras que Rangers continúa como exclusivo colista con apenas tres unidades.

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