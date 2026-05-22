Este viernes continuó la fecha 13 de la Primera B con un duelo entre equipos de realidades completamente opuestas: Santiago Wanderers trepó a la cima del campeonato tras vencer a Rangers, que sigue hundido en el fondo de la tabla y todavía sin conocer de victorias.

Los “Caturros” viajaron hasta Talca para imponerse por 2-0 sobre los “Piducanos” y alcanzar a Cobreloa en lo más alto de la clasificación de la Liga de Ascenso.

La apertura de la cuenta para los porteños llegó en el cierre del primer tiempo desde el punto penal. Leandro Navarro (45+7′) ejecutó con un potente remate al centro del arco para desatar el festejo de los hinchas de Valparaíso.

Sin embargo, el momento más insólito de la jornada ocurrió durante el entretiempo. Carlos Videla, entrenador interino de Rangers, expresó en una entrevista con TNT Sports su molestia por el cobro del penal sancionado por el árbitro Víctor Abarzúa. Las declaraciones no fueron bien recibidas por el juez, quien terminó expulsándolo apenas regresó desde camarines para disputar el segundo tiempo.

Ya en el cierre del encuentro, Cristóbal Ponce (90+2′) sentenció el resultado aprovechando las desconcentraciones defensivas de Rangers tras una salvada previa de Cristian Campestrini.

Con este resultado, Santiago Wanderers alcanzó la cima de la tabla con 25 puntos, igualando a Cobreloa, mientras que Rangers continúa como exclusivo colista con apenas tres unidades.