Tragedia en la Ruta 5 Sur: bus de dos pisos vuelca en Teno y deja dos fallecidos

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 178, en el sector del puente Teno, región del Maule.

Según información preliminar, un bus de dos pisos de la empresa Turbus chocó contra un poste y posteriormente cayó a una zanja, en dirección de norte a sur.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por equipos de emergencia, el accidente dejó dos personas fallecidas, además de dos lesionados graves y otros pasajeros con heridas de menor consideración.

En un primer balance, se informó que la cifra de afectados podría estar entre 15 y 25 personas.

El procedimiento generó un amplio despliegue en el sector de Viluco, debido a que el siniestro también involucró tendido eléctrico. Bomberos de Teno ya se encuentran trabajando en el lugar, mientras voluntarios de Curicó y Romeral se dirigieron al sitio del accidente para apoyar las labores de rescate.

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