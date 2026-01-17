Se levanta la marea roja en Tongoy: pescadores vuelven al mar en plena temporada de verano

Con alivio y esperanza, pescadores y comerciantes de Tongoy comenzaron a reactivar sus actividades luego de que la Seremi de Salud de Coquimbo levantara la prohibición sanitaria que mantenía cerrada la bahía por presencia de toxina amnésica en mariscos bivalvos.

La medida preventiva se había adoptado para resguardar la salud de la población mientras se realizaban análisis técnicos. Sin embargo, los últimos informes del Laboratorio de Salud Pública Ambiental confirmaron que las concentraciones detectadas estaban por debajo del límite permitido, lo que permitió autorizar nuevamente la extracción, venta y consumo de productos como ostiones, machas y choritos.

El seremi de Salud, Darío Vásquez, explicó el pasado viernes que la decisión se sustentó en dos muestreos consecutivos realizados bajo protocolos del Ministerio de Salud, que exigen el análisis del molusco completo.

La autoridad descartó presiones externas para levantar la prohibición y destacó que durante todo el período no se registraron casos de intoxicación, lo que atribuyó al cumplimiento de la medida por parte de la comunidad. También reconoció que existió confusión inicial, que afectó incluso el consumo de pescado, impactando al comercio local.

Desde el sector productivo valoraron la resolución en plena temporada estival. “Ahora podemos volver a trabajar y recibir turistas con tranquilidad”, comentó un locatario del balneario a medios locales. En la misma línea, la seremi de Economía, Paulina Elgueta, subrayó que el levantamiento de la alerta es clave para que Tongoy recupere su posicionamiento turístico y mitigue las pérdidas acumuladas, recogió Diario El Día.

La autoridad sanitaria confirmó que el monitoreo continuará de forma permanente, advirtiendo que no existen métodos para anticipar episodios de marea roja, por lo que la vigilancia sigue siendo la principal herramienta de prevención.