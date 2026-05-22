“Un Ozzy digital”: la polémica “resurección” de leyenda de rock impulsada por la IA

El fallecimiento del legendario cantante de Black Sabbath Ozzy Osbourne impactó al mundo de la música hace ya 10 meses, quien fue una de las personalidades más polémicas y queridas del rock.

Sin embargo en las últimas horas se reveló una inédita iniciativa para traer de vuelta al artista, impulsada por inteligencia artificial.

Esto fue encabezado por su ex esposa Sharon Osbourne, quien estuvo presente en Las Vegas durante la Licensing Expo 2026, donde comunicó un acuerdo con la empresa Hyperreal, especialidad en recreaciones digitales.

Según se explicó en la conferencia esto se trata de un “ADN digital” que permitirá entablar conversaciones con una IA basada en su personalidad, sumado a gestos y movimientos con precisión.

El proyecto también involucra que este “Ozzy digital” se expanda a nuevos horizontes como conciertos o conversaciones reconstructivas con esta inteligencia artificial.

Las reacciones a esta iniciativa fueron mixtas con algunos usuarios sugiriendo que esto podría convertir un “homenaje en un movimiento comercial”. Así también, un grupo de los fanáticos del cantante apuntan que esto puede mantener vivo su legado.