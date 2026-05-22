Fito Páez vivió un incómodo momento la noche del pasado miércoles en el Movistar Arena de Buenos Aires, durante un concierto de su gira “Sale el Sol” que generó molestia entre algunos asistentes .

Esto, luego de que el artista argentino decidiera centrar la primera parte del espectáculo en su más reciente trabajo discográfico, Novela, compuesto por 25 canciones.

Ante esta decisión, parte del público manifestó su descontento por la ausencia de los clásicos más populares del músico, con abucheos y críticas en redes sociales.

“Nunca voy a olvidar esta noche”

De hecho, en registros difundidos a través de la red social X se observa a varios espectadores distraídos y utilizando sus teléfonos celulares mientras el artista interpretaba el disco.

Frente a esto, Fito Páez dijo durante su concierto: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo , ahora a cantar... No te escucho, man”.

Posteriormente, el músico abordó lo ocurrido en una publicación en su cuenta de Instagram, donde escribió:

Nunca voy a olvidar esta noche, este concierto. Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo. Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada —

Mira aquí parte de lo ocurrido en el concierto de Fito Páez: