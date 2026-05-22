Conocida tienda de muebles y decoración anuncia cierre definitivo: liquida productos hasta con un 80% de descuento

Tras más de 12 años de funcionamiento, esta semana se confirmó el cierre definitivo de una reconocida tienda de muebles y decoración en Chile.

Se trata de Rematime, un espacio que ofrece artículos con diseños exclusivos que, según su web, buscan “crear espacios sofisticados y funcionales”.

La noticia fue comunicada en sus redes sociales. “El domingo 31 de mayo cerramos las puertas de Rematime y no puede quedar ni un solo mueble en la tienda”, se lee en una publicación.

“Sofás, sillas, mesas, accesorios —productos nuevos y con detalles— hasta 80% OFF. No es una promoción más. Es el final de verdad", sigue el texto.

La cita es Manquehue Norte 1878, en la comuna de Vitacura. Eso sí, las rebajas también están disponibles en su sitio web oficial www.rematime.cl. “Es stock es lo que es. Cuando se acaba, se acaba”, añadieron.

El showroom funciona de lunes a viernes de 10:00 a 18:00. Existen dos teléfonos de contacto: +56 9 4219 6589 y +56 22 365 9169.