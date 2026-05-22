;

Tiene apenas 342 calorías: influencer chilena revela cómo creó un completo italiano “fit”

“Está pensado para alguien que quiera hacer un déficit calórico”, señaló la creadora de contenidos fitness Francisca Duarte.

Sebastián Escares

Tiene apenas 342 calorías: influencer chilena revela cómo creó un completo italiano “fit”

Tal y como ha venido sucediendo hace varios años, este domingo 24 de mayo se celebra en Chile a una de las preparaciones más tradicionales del país: el completo.

Si bien la preparación puede implicar un considerable consumo de calorías, una influencer chilena reveló una versión saludable del completo, la cual solamente tiene 342 calorías.

Revisa también:

ADN

La creadora de contenidos fitness Francisca Duarte viralizó en redes sociales una opción saludable de comer completos, la cual forma parte de su plan denominado “Método 1350″, el cual consiste en consumir hasta esa cantidad de contenido calórico diariamente.

¿Cómo es el completo “fit”?

En diálogo con LUN, Duarte explicó que la versión fitness del completo se centra en cambiar la salchicha, la mayonesa y la palta.

En primer lugar, la creadora de contenidos reemplaza la vienesa por una preparación hecha con pollos y aliños. En tanto, la mayonesa tradicional se sustituye por una mayonesa casera sin aceite.

La mayonesa la prepara utilizando huevo y enfriándolo rápidamente para lograr una textura parecida a la clásica mayonesa. “La densidad y la cremosidad las aporta casi puras proteínas”, aseguró.

Paralelamente, hace una mezcla de palta con quesillo para así bajar la carga calórica, pero sin perder la textura ni el sabor de la preparación. “Queda igual de abundante que un tradicional, pero casi con la mitad de calorías”, detalló al medio antes citado.

“Está pensado para alguien que quiera hacer un déficit calórico, que busca perder peso, pero le gustaría incorporar el completo prácticamente todos los días”, concluyó.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad