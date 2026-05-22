Tiene apenas 342 calorías: influencer chilena revela cómo creó un completo italiano “fit”

Tal y como ha venido sucediendo hace varios años, este domingo 24 de mayo se celebra en Chile a una de las preparaciones más tradicionales del país: el completo.

Si bien la preparación puede implicar un considerable consumo de calorías, una influencer chilena reveló una versión saludable del completo, la cual solamente tiene 342 calorías.

La creadora de contenidos fitness Francisca Duarte viralizó en redes sociales una opción saludable de comer completos, la cual forma parte de su plan denominado “Método 1350″, el cual consiste en consumir hasta esa cantidad de contenido calórico diariamente.

¿Cómo es el completo “fit”?

En diálogo con LUN, Duarte explicó que la versión fitness del completo se centra en cambiar la salchicha, la mayonesa y la palta.

En primer lugar, la creadora de contenidos reemplaza la vienesa por una preparación hecha con pollos y aliños. En tanto, la mayonesa tradicional se sustituye por una mayonesa casera sin aceite.

La mayonesa la prepara utilizando huevo y enfriándolo rápidamente para lograr una textura parecida a la clásica mayonesa. “La densidad y la cremosidad las aporta casi puras proteínas”, aseguró.

Paralelamente, hace una mezcla de palta con quesillo para así bajar la carga calórica, pero sin perder la textura ni el sabor de la preparación. “Queda igual de abundante que un tradicional, pero casi con la mitad de calorías”, detalló al medio antes citado.

“Está pensado para alguien que quiera hacer un déficit calórico, que busca perder peso, pero le gustaría incorporar el completo prácticamente todos los días”, concluyó.