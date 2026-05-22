El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Encuentran cadáver atropellado y con múltiples impactos de bala en ruta de Buin

El Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), investiga el homicidio de un hombre que fue encontrado en plena vía pública en la comuna de Buin, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hallazgo se produjo en el kilómetro 22 de la autopista Acceso Sur, donde personal de Carabineros confirmó la presencia del cuerpo tras recibir una alerta telefónica.

El fiscal ECOH, Sergio Ortega, detalló que en el lugar “se encontraba una persona fallecida que había sido atropellada por vehículos, además de constatar la existencia de evidencia balística ”.

“Al menos cuatro impactos balísticos”

En esa línea, añadió que, tras las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso, se constató que “la víctima presentaba al menos cuatro impactos balísticos, los que le habrían ocasionado la muerte”.

Personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI realiza las pericias correspondientes para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.