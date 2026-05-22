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“Nuestra historia naval merece ser conocida”: Presidente José Antonio Kast firma acuerdo con Cultura y la Armada

El convenio contempla iniciativas para potenciar museos, espacios históricos y sitios patrimoniales.

Javiera Rivera

“Nuestra historia naval merece ser conocida”: Presidente José Antonio Kast firma acuerdo con Cultura y la Armada

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas y la Armada de Chile para fortalecer la difusión del patrimonio histórico y marítimo del país.

La ceremonia se realizó en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y se enmarca en las actividades del Mes del Mar, además de los preparativos para la conmemoración de los 150 años del Combate Naval de Iquique, aniversario que se cumplirá en 2029.

Según detallaron las autoridades, el acuerdo busca promover la conciencia marítima en la ciudadanía, reforzar la preservación de la memoria histórica y coordinar acciones conjuntas de difusión cultural y patrimonial.

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Es una obligación reforzar y transmitir los valores permanentes inscritos en Prat, en Condell, en sus tripulaciones y en cada miembro de la Armada”, afirmó el Mandatario durante la actividad.

El convenio contempla iniciativas para potenciar museos, espacios históricos y sitios patrimoniales administrados por la Armada, entre ellos el Museo Marítimo Nacional, el Museo Naval de Iquique, el Monitor Huáscar y el Museo Naval Arturo Prat, entre otros espacios vinculados a la historia marítima chilena.

La actividad contó con la presencia del ministro de Defensa, Fernando Barros; el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga; y el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera, además de autoridades civiles y navales.

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