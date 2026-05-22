Tras agotar sus shows en Santiago: La Sole anuncia gira por todo Chile con fechas confirmadas

Un estreno exitoso, con sold out y una ovación cerrada en el Teatro Nescafé de las Artes, marcó el debut de Picante, pero feliz, el nuevo montaje de la comediante Paloma Larraín a través de su popular personaje La Sole.

Además, con otras cinco funciones completamente agotadas, se pavimenta lo que será el próximo gran desafío de la artista: una extensa gira nacional que la llevará a recorrer el país de norte a sur entre los meses de junio y diciembre.

La trama de esta propuesta teatral se centra en un hito crucial para el personaje: su cumpleaños número 56. Sin embargo, la celebración toma un rumbo inesperado cuando, esa misma mañana, su marido le sugiere que quizás es momento de separarse.

A partir de ese quiebre, el mundo de La Sole comienza a tambalearse. Entre consignas heredadas, privilegios y profundas contradicciones, se enfrenta cara a cara con una interrogante que siempre intentó evadir: ¿Quién es realmente, más allá de un matrimonio que la definía?

Bajo esta premisa, Larraín despliega una comedia teatral aguda e hilarante que transita por la crisis de identidad, logrando desatar carcajadas de principio a fin entre los asistentes.

El salto a regiones: Fechas y venta de entradas

El puntapié inicial del recorrido por Chile está programado para el próximo 19 de junio, fecha en que arrancará la gira nacional en el Teatro Provincial de Curicó.

Las entradas para esta primera función fuera de la capital ya se encuentran disponibles para el público a través del sistema TicketPro.

Posterior a esta primera escala, Picante, pero feliz continuará su itinerario recorriendo diversos escenarios desde Arica hasta Punta Arenas, replicando la fórmula que ha consagrado sus primeras funciones en el Nescafé de las Artes.

Para los seguidores que busquen asistir a las próximas fechas, la información detallada sobre los horarios de las funciones y los valores de los boletos para cada recinto del país se irá actualizando de manera directa en las redes sociales oficiales del personaje: @lasoleoficial.