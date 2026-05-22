Estudio revela que solo 44% de los chilenos está satisfecho con la atención médica: expertos piden cambiar sistema / Lourdes Balduque

Solo el 44% de las personas en Chile se declara satisfecha con la disponibilidad de atención médica de calidad, una cifra inferior al promedio OCDE, cercano al 60%.

El dato fue expuesto durante la Cuarta Semana de la Experiencia del Paciente, organizada por la Universidad del Desarrollo y Farmoquímica del Pacífico.

El encuentro reunió a más de 160 representantes del mundo público, privado, académico y organizaciones de pacientes, quienes coincidieron en que el sistema de salud debe avanzar hacia una mirada más humana, integrada y centrada en las personas.

Pacientes piden más acceso, escucha y participación

Durante la inauguración, la decana de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, Marcela Castillo, afirmó que la experiencia del paciente debe ser un eje central del sistema sanitario. “No es un complemento del sistema de salud, es el corazón del cuidado”, señaló.

En esa línea, agregó que hablar de experiencia del paciente implica abordar “dignidad, escucha, empatía” y fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones para construir una salud más humana.

Uno de los puntos críticos fue el acceso a medicamentos y tratamientos. El director de Química y Farmacia de la UDD, Heriberto García, sostuvo que “hoy el paciente está en el centro y el medicamento es un complemento de todo su sistema de salud”.

Desde la industria, Vicente Astorga, presidente de Farmoquímica del Pacífico, llamó a dejar atrás una lógica fragmentada. “Debemos pasar de una lógica puramente asistencial (...) hacia una lógica de colaboración”, indicó.

La directora de la Fundación Me Muevo, Cecilia Rodríguez, advirtió que el índice de experiencia de calidad en Chile cayó seis puntos y que apenas uno de cada cinco chilenos cree que la situación puede mejorar.

“Si no sabemos cuáles son las expectativas de los pacientes, difícilmente se va a poder consolidar una buena experiencia”, afirmó Rodríguez.

Las organizaciones de pacientes también pidieron mayor incidencia en políticas públicas. Evelyn Castillo planteó que “los desafíos hoy son gigantescos y exigen respuestas estructurales”, mientras Marigen Aracena alertó por la angustia que genera no acceder a tratamientos oportunos.