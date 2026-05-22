El radical cambio de reconocido humorista chileno: cumplió una apuesta y dejo atrás un característico elemento

Ignacio Socías se estableció como uno de los nombres más relevantes en la escena del humor chilena, con presentaciones en los principales escenarios del país como el Festival del Huaso de Olmué, Teatro Caupolicán o el Teatro Oriente.

En la actualidad está llevando a cabo un proyecto personal con su productora Dantesco, que tiene un canal de Youtube con la meta de llegar a los 100 mil suscriptores. Para esto, propuso una apuesta si esto ocurría, cortarse su característico bigote.

El día finalmente llegó este viernes 22 de mayo, por lo que tuvo que cumplir con lo prometido. Socías tuvo que dejar ir su vello.

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“Te ves muy raro”, “amigo no te ves mal, solo distinto”, fueron algunos de los comentarios que le dieron sus compañeros de panel en Media Semana.

Fue el mismo humorista quien se puso un nuevo apodo tras la pérdida de su bigote, diciendo que se parece a un “brócoli de gimnasio”, en referencia a un conocido meme en redes sociales sobre un corte de cabello muy utilizado en estos lugares.