Un verdadero opening: Japón presenta su nueva camiseta para el Mundial 2026 siguiendo la línea del anime

Cada vez falta menos para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más esperados en todo el planeta y que genera altas expectativas.

Bajo este escenario, los diferentes países clasificados van presentando sus camisetas y equipación para sumarse al torneo de fútbol más importante.

En este contexto, la Selección de Japón volvió a romper los esquemas del marketing futbolero en una colaboración icónica con Adidas y haciendo gala de la cultura del anime.

La federación presentó oficialmente su nueva indumentaria para la cita planetaria. Y si bien ya se conocía la camiseta, esta vez llegó el video promocional que está dando mucho de qué hablar.

Bajo el concepto “KIRA” (que refiere a algo “brillante”, “reluciente” o “centelleante”), la presentación no se limitó a una simple sesión fotográfica o comercial tradicional.

La pieza audiovisual parece un verdadero opening de alguna serie animada nipona, con imágenes que mezclan registros de algunos de sus futbolistas y un formato de animación. Esto, acompañado de música épica que potencia el tono.

Claramente, la elección de este estilo no es casualidad. Japón busca reforzar su identidad visual conectando la pasión del fútbol con la narrativa heroica característica de algunos de sus animes más icónicos.

El lema de la campaña, “Más lejos, hacia adelante. Más libremente”, resume el espíritu de una selección que pretende dejar de ser una sorpresa para convertirse en una potencia mundial.

La nueva camiseta, que mantiene el tradicional azul “Samurái”, incorpora detalles técnicos de última generación y sutiles tramas que evocan el dinamismo del dibujo japonés.