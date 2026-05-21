“Se viste como europeo, pero se comporta como un DT amateur... Una vergüenza, paren el hueveo”

Deportes Recoleta y Cobreloa firmaron un intenso empate en el inicio de la fecha 13 de la Primera B. El cuadro metropolitano y los loínos igualaron 2-2 en el Estadio Municipal de Recoleta, en un duelo que estuvo marcado por un polémico gol anulado a Germán Estigarribia.

A los 44 minutos, el delantero del conjunto recoletano bajó el balón en el área rival tras una gran asistencia de Daniel Viveros y puso el 2-0 parcial para los locales. Sin embargo, el árbitro Rodrigo Rivera anuló el tanto por un fuera de juego inexistente.

La determinación del juez provocó airados reclamos de los jugadores de Recoleta y también de su técnico, Francisco Arrué, quien tras el encuentro recibió una dura e inesperada crítica de parte del exárbitro chileno Pablo Pozo.

A través de su cuenta de X, el exréferi nacional, hermano de Mauricio Pozo, emblema de Cobreloa y actual gerente deportivo del club nortino, lanzó un feroz mensaje en contra del entrenador de Deportes Recoleta.

“El DT de Recoleta Pancho Arrué se viste como europeo… se cree europeo, pero se comporta como DT amateur y Bishara (su ayudante) peor…", afirmó Pablo Pozo.

Luego, remató: “Una vergüenza… aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Paren el webeo…“.