Crisis de inseguridad golpea a Perú: sicarios atacan camioneta y asesinan a alcalde en Piura

En medio del estado de emergencia que actualmente rige en el distrito de Piura, Perú, debido al aumento de delitos por el crimen organizado, se confirmó el fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre.

Según informó el diario El Comercio, el atentado ocurrió durante la tarde cuando la autoridad se trasladaba en una camioneta junto a integrantes de su equipo de seguridad.

En ese momento, un grupo de sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra sus ocupantes.

Producto del ataque, el alcalde recibió múltiples impactos balísticos y fue trasladado de urgencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

El atentado también dejó heridos al conductor del vehículo y a uno de los escoltas que acompañaban al jefe comunal, quienes fueron derivados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Tras el crimen, un equipo especializado de homicidios asumió las investigaciones para capturar a los responsables, quienes escaparon del lugar tras concretar el atentado.