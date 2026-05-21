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Justicia declara admisible querella de Greenpeace contra Minera Dominga por cohecho y tráfico de influencias

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago visó la acción legal tras revelarse millonarios y extraños pagos de Andes Iron a un estudio jurídico vinculado a la exministra Ángela Vivanco.

Mario Vergara

Proyecto Dominga

Proyecto Dominga

Un nuevo vuelco judicial vuelve a poner bajo la lupa de la corrupción al controvertido proyecto Minero Dominga, propiedad de la empresa Andes Iron.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por la organización ambientalista Greenpeace Chile en contra de quienes resulten responsables de los delitos de cohecho agravado, revelación de secretos y tráfico de influencias, señala 24 Horas.

La acción legal, representada por el reconocido abogado penalista Mauricio Daza, apunta a esclarecer los oscuros mecanismos judiciales mediante los cuales la empresa buscaba revertir los reveses de la iniciativa, la cual ha sido rechazada administrativamente en tres oportunidades, para forzar una aprobación ambiental favorable.

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Tras la resolución del tribunal, el Ministerio Público quedó mandatado para iniciar las diligencias que determinen si existió el pago de sobornos orientados a intervenir en los fallos de la Corte Suprema.

Los nexos con la “Trama Bielorrusa” y el Estudio Lagos, Vargas & Silber

La base de la querella se fundamenta en un reportaje periodístico del medio Reportea, el cual expuso transferencias financieras de Andes Iron por más de $255 millones destinadas al estudio jurídico integrado por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Los flujos de dinero encendieron las alarmas del sistema judicial debido a dos factores críticos:

  • Representación duplicada: Andes Iron ya contaba con otro bufete de abogados para su representación legal y formal en las causas del proyecto.
  • Socios en prisión preventiva: Los abogados Lagos y Vargas están siendo investigados penalmente por el pago de sobornos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del escándalo de corrupción denominado caso “Muñeca Bielorrusa”. Sus principales socios se encuentran actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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