Adiós Ronaldo y Zidane, hola Cristiano y Messi: cinco momentos que definieron el Mundial de Alemania 2006

En 2006, el mundo del fútbol se preparaba para vivir el Mundial de Alemania, país que volvía a recibir esta competencia tras la edición realizada en 1974 en la entonces Alemania Federal.

En esta edición, 12 fueron las sedes elegidas por la organización. Berlín, Dortmund, Múnich, Stuttgart, Hamburgo, Colonia, Núremberg, Kaiserslautern, Leipzig, Hannover, Frankfurt y Gelsenkirchen recibieron a las 32 selecciones clasificadas.

A 23 días del inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, en ADN.cl repasamos cinco momentos que marcaron este torneo disputado hace ya 20 años.

El primer Mundial de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modrić

El Mundial de Alemania 2006 marcó el inicio de una nueva generación de futbolistas. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modrić hicieron su debut en esta cita mundialista.

En el caso del portugués y del argentino, ambos marcaron en su primera participación: ante Irán y Serbia y Montenegro, respectivamente.

Nuevo goleador histórico de los Mundiales en su última participación: Ronaldo

El astro brasileño llegaba a su cuarto Mundial luego de haber sido campeón y figura en Corea-Japón 2002.

Alemania fue testigo del último gran show de Ronaldo Nazário, quien superó con su gol ante Ghana, en los octavos de final, el récord de Gerd Müller y se convirtió en el goleador histórico de los Mundiales con 15 tantos.

La ‘Batalla de Núremberg’, con cuatro rojas y 16 amarillas

El partido entre Portugal y Países Bajos marcó un récord en los Mundiales y pasó a la historia como la “Batalla de Núremberg”.

En este encuentro de octavos de final, el árbitro ruso Valentín Ivanov expulsó a cuatro jugadores: Costinha y Deco por Portugal, además de Giovanni van Bronckhorst y Khalid Boulahrouz por Países Bajos.

Además, mostró un total de 16 tarjetas amarillas, estableciendo un nuevo récord de amonestaciones en un torneo FIFA.

La magia de Zinedine Zidane se despide con un cabezazo

El entonces mejor jugador de Francia y figura del Real Madrid, Zinedine Zidane, vivió su última cita mundialista en tierras alemanas.

El “10” galo anunció que el Mundial de Alemania sería el último campeonato de su carrera profesional. Zidane comandó a su selección hasta la final contra Italia.

En dicho partido se lució con un penal “a lo Panenka” ante Gianluigi Buffon. Sin embargo, en el minuto 110 le propinó un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi.

El árbitro Horacio Elizondo no dudó y expulsó al francés en una imagen que quedó marcada para siempre en la historia del fútbol.

La última gran participación de la ‘Azzurra’ en los Mundiales

La selección italiana llegaba a Alemania con la misión de superar lo realizado en Corea-Japón 2002, donde quedó eliminada ante Corea del Sur en los octavos de final.

Con un plantel comandado por Marcello Lippi e integrado por figuras como Francesco Totti, Andrea Pirlo y Alessandro Del Piero, entre otros, la ‘Azzurra’ fue en busca de su cuarta estrella.

El camino tras la fase de grupos no fue fácil. Italia superó a Australia en el último minuto de los octavos de final y, en semifinales, venció por 2-0 a los locales en el alargue con goles de Fabio Grosso y Del Piero.

En la final, la selección italiana derrotó a Francia en definición por penales para coronarse campeona del mundo.