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“Me complace anunciar”: Donald Trump confirma el envío de 5.000 soldados a Polonia

El Mandatario estadounidense argumentó que la decisión responde a la elección del nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, revirtiendo sorpresivamente los planes de reducción militar anunciados por el Pentágono.

Mario Vergara

Getty Images

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Un profundo escenario de confusión e incertidumbre diplomática se instaló en las capitales de Europa occidental. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país enviará un contingente de 5.000 soldados adicionales a Polonia, una contraorden radical que contradice abiertamente semanas de anuncios oficiales emitidos por su propia administración y por el Pentágono respecto a un repliegue de las fuerzas militares norteamericanas en el continente europeo.

El anuncio fue gatillado directamente por el panorama político interno de Varsovia. A través de una publicación en su red Truth Social, el Mandatario norteamericano vinculó el nuevo despliegue al resultado electoral polaco.

“Tras la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y gracias a nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, declaró Trump.

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Semanas de señales contradictorias en el Pentágono

La determinación de la Casa Blanca tomó por sorpresa a los socios estratégicos de la OTAN, instalando un clima de desconfianza debido a los bruscos giros en la planificación militar de Washington. Hasta hace pocos días, la ruta oficial de la administración Trump contemplaba una reducción de aproximadamente 5.000 efectivos en el teatro de operaciones europeo. De hecho, altos funcionarios estadounidenses ya habían confirmado que cerca de 4.000 militares —que originalmente estaban programados para reforzar el flanco oriental— ya no serían desplegados en suelo polaco.

Esta abrupta reconsideración de fuerzas se produce en un contexto donde Washington ha presionado activamente a los miembros de la Alianza Atlántica, quejándose de que los gobiernos europeos no asumen una cuota de responsabilidad suficiente en sus propios esquemas de defensa ni brindan un apoyo político y logístico robusto a la guerra que se libra contra Irán.

El factor Merz y la salida de Alemania

La sorpresiva inyección de tropas en Polonia contrasta de forma nítida con la crisis de relaciones bilaterales que enfrenta la Casa Blanca con el eje de Berlín. En las últimas semanas, Trump y el Pentágono confirmaron de manera formal el retiro de al menos 5.000 soldados estadounidenses estacionados en bases de Alemania.

Esta masiva retirada de personal desde suelo germano se ejecutó luego de que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, lanzara duras críticas hacia la política exterior norteamericana. Merz afirmó públicamente que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el liderazgo de la República Islámica de Irán y cuestionó frontalmente lo que calificó como una absoluta falta de estrategia en la conducción de la guerra, lo que gatilló el quiebre de confianzas y el posterior reordenamiento de los cuarteles que hoy beneficia a la administración del recién electo presidente polaco.

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