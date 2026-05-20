Pasó por los tres grandes de Chile y hoy vive un calvario: “No quiero dejar el fútbol, pero es muy difícil volver” / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Valber Huerta, defensa que pasó por la U, Colo Colo, Católica, entre otros elencos, habló sobre el difícil momento que atraviesa en su carrera tras salir anticipadamente del cuadro “cruzado” a fines del año pasado.

El zaguero rescindió su contrato con la UC luego de jugar solo 8 minutos en 16 meses. Su último paso por los “cruzados” se vio empañado por las lesiones, incluyendo una operación de meniscos.

El central de 32 años conversó anoche con ESPN y confesó que quiere seguir jugando, pero también reconoció que es complicado que un club lo contrate.

“No quiero dejar el fútbol, pero soy consciente de que puede ser muy difícil volver, sobre todo por el tiempo que llevo sin jugar. No me he retirado del fútbol, estoy en condiciones de jugar, pero tampoco es una decisión que pase 100 por ciento por mí”, señaló.

Asimismo, Valber Huerta explicó los problemas que vivió en el mercado de pases a inicios de año, donde no pudo fichar por ningún equipo por el hecho de que muchos pensaron que estaba retirado.

“Yo hago mi mea culpa. Cuando salió la noticia de que me había retirado, no lo salí a desmentir. Entonces, cuando intenté ir a un equipo en ese libro de pases, el mensaje de vuelta siempre fue ‘oye pero si estás retirado’, ‘estás lesionado’. Hubo acercamientos, pero siempre estuvo la incertidumbre por parte de los clubes”, comentó.

“Estoy viendo si ser entrenador es mi vocación, pero sigo evaluando muchas opciones. Seguir jugando es una posibilidad que dejé abierta por cómo terminé en Católica. No he cerrado ninguna puerta. Espero ver qué va a pasar ahora en el nuevo libro de pases”, concluyó el defensor.