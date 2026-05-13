¿Buena o mala medida? profesores reportan primeros resultados en los estudiantes tras prohibición de celulares

La restricción del uso de celulares en los colegios ya está mostrando sus primeros efectos en Chile.

Las comunidades educativas han comenzado a observar cambios en la convivencia escolar y en la forma en que los estudiantes utilizan su tiempo dentro del establecimiento.

Uno de los casos es el Colegio Manquecura Ciudad del Este, donde los recreos han dado paso a juegos grupales, actividad física, cartas, juegos de mesa y lectura en papel .

Según Bárbara Paniagua, directora de enseñanza básica del establecimiento, la disminución del uso de pantallas durante la jornada ha favorecido las relaciones cara a cara.

“Los estudiantes vuelven a relacionarse presencialmente, lo que fortalece la empatía y la resolución de conflictos”, señaló.

En la sala de clases también se han observado cambios. Yanina Galaz, coordinadora de convivencia de la red de colegios Cognita, explicó que al reducirse las distracciones digitales mejora la atención sostenida y el aprendizaje.

La tendencia coincide con estudios internacionales y con las recomendaciones de la UNESCO, que advierte que el uso excesivo de dispositivos puede afectar negativamente el rendimiento académico y la convivencia escolar.

Una investigación de la London School of Economics incluso detectó mejoras de hasta un 6,4% en el rendimiento de los estudiantes tras restringir el uso de celulares, con efectos aún mayores en quienes presentaban más dificultades.

Además de favorecer el aprendizaje, la menor exposición a redes sociales durante la jornada ayuda a reducir conflictos asociados al ciberbullying y fortalece el bienestar emocional.