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VIDEOS. Trump bromea con postularse como primer ministro de Israel y asegura que Netanyahu “hará lo que él quiere”

El mandatario aseguró que tendría “99% de apoyo” y volvió a tensionar el escenario en Medio Oriente.

Nelson Quiroz

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ISRAEL-PALESTINIANS-TRUMP-NETANYAHU / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia este miércoles tras afirmar que podría postularse como primer ministro de Israel una vez finalice su actual mandato.

Durante una conversación con periodistas en la Base Conjunta Andrews, el mandatario ironizó sobre su popularidad en territorio israelí y aseguró que tendría un “99%” de apoyo.

“Tal vez después de hacer esto me vaya a Israel y me postule como primer ministro”, comentó entre risas.

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GETTY IMAGES / Anadolu

En la misma intervención, el presidente estadounidense se refirió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como “un gran hombre” y un “primer ministro en tiempos de guerra” que, a su juicio, “no es tratado correctamente” en Israel.

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Trump además afirmó que Netanyahu seguirá sus directrices respecto al conflicto con Irán. “Hará lo que yo quiera que haga”, señaló, en medio de las tensiones por una eventual reanudación de operaciones militares contra Teherán.

Según informó CNN, Trump y Netanyahu sostuvieron una conversación telefónica de aproximadamente una hora para abordar la situación iraní. El presidente estadounidense explicó que decidió aplazar temporalmente un eventual ataque contra Irán luego de solicitudes realizadas por líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes pidieron más tiempo para avanzar en negociaciones diplomáticas.

No obstante, advirtió que la pausa será breve y reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares.

Trump sostuvo que evaluará el avance de las conversaciones durante los próximos días y dejó abierta la posibilidad de retomar acciones militares. “Tal vez tengamos que asestarles otro gran golpe”, afirmó al referirse a Irán, elevando nuevamente la tensión en Medio Oriente.

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