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En prisión preventiva: Corte endurece cautelares contra padre de niña que murió tras caer desde piso 11 en Las Condes

El tribunal de alzada acogió la apelación de la Fiscalía y revirtió la decisión inicial, que había dejado al hombre con arraigo nacional y firma mensual.

Ruth Cárcamo

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del 4° Juzgado de Garantía y dejó en prisión preventiva a Jorge Constanzo, padre de la menor de dos años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.

El pasado lunes, el imputado fue formalizado por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual, luego de que la menor estuviera bajo su cuidado al momento de la tragedia ocurrida el pasado domingo.

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En esa instancia, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la medida cautelar más gravosa, petición que fue rechazada por el Juzgado de Garantía, que decretó arraigo nacional y firma mensual.

No obstante, tras la apelación verbal presentada por el ente persecutor, el tribunal de alzada resolvió revocar esa decisión y ordenar su ingreso a prisión preventiva mientras continúa la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.

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