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VIDEO. Alerta en Nueva York: explosión de vehículo cerca del icónico toro de Wall Street genera pánico en las calles

El incidente ocurrió en pleno distrito financiero de Manhattan y generó alarma entre turistas y peatones.

Nelson Quiroz

cAPTURA

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Momentos de tensión se vivieron este miércoles en Nueva York luego de que un vehículo explotara en las cercanías de la emblemática estatua Charging Bull, ubicada en el distrito financiero de Manhattan.

De acuerdo a reportes estadounidenses, la situación generó alarma entre peatones y turistas que transitaban por la zona de Wall Street.

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Según lo expuesto con Times Now, la explosión provocó una gran columna de humo visible desde distintos puntos del Bajo Manhattan. Videos difundidos en redes sociales muestran el automóvil envuelto en llamas mientras personas se alejan rápidamente del lugar en medio de escenas de confusión y pánico.

Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no han entregado un balance oficial sobre eventuales heridos ni las causas del incidente. Equipos de emergencia y seguridad se desplegaron en el sector mientras continúa la investigación para esclarecer el origen de la explosión.

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