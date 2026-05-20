VIDEO. Maniatados y hacinados: ministro israelí publica video humillando a activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud
El canciller israelí tildó el registro de “actuación vergonzosa”, mientras que la primera ministra Giorgia Meloni acusó un trato que “atenta contra la dignidad” de los detenidos.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó este miércoles en sus redes sociales un video en el que aparece humillando a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por autoridades israelíes.
Se trata de un grupo de 430 personas que fue detenido a comienzos de esta semana en aguas internacionales y que, durante esta jornada, llegó a la ciudad israelí de Ashdod.
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En ese contexto, Ben Gvir difundió imágenes en la red social X en las que se observa a “guardias penitenciarios y soldados israelíes golpeando y humillando a activistas”, según denunció la organización humanitaria israelí Adalah, consignó El País.
“Trato que atenta contra la dignidad”
“Bienvenidos a Israel”, escribió el ministro en la publicación, la cual fue condenada por su par de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, quien calificó de “actuación vergonzosa” el registro, en el que se ve a los activistas maniatados y hacinados en el suelo.
Ante esto, Ben Gvir respondió: “Hay algunos en el gobierno que todavía no han entendido cómo hay que comportarse con los partidarios del terrorismo”.
La condena trascendió al ámbito internacional, luego de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tachara de “inaceptables” las imágenes. “Es inadmisible que estos manifestantes, entre los que se encuentran muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a un trato que atenta contra la dignidad de la persona”, señaló.
Mira aquí el video publicado por el ministro israelí Itamar Ben Gvir:
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