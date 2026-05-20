Tras nombramiento de biministros: presidente de Republicanos propone fusionar Interior y Segegob

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó la necesidad de abrir una discusión institucional sobre una eventual fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Gobierno, tras la designación de Claudio Alvarado como biministro de ambas carteras.

En diálogo con Radio Infinita y Radio Pauta, Squella sostuvo que es necesario evaluar si ambas reparticiones deben seguir existiendo por separado, luego de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la separación de esa función desde Interior.

“Siempre he sido de la idea de que ambos ministerios, que hoy día recaen en la misma persona (...), después de que se desprendió el Ministerio del Interior del de Seguridad, no tiene ningún sentido que existan por separado”, dijo.

El timonel republicano explicó que una eventual fusión requeriría una modificación legal y, por lo tanto, un acuerdo político más amplio . A su juicio, el actual diseño de biministerio permite observar en la práctica cómo podría funcionar una estructura más simple y eficiente.

“Pasar de 24 ministerios a 16″

En una línea similar se manifestó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), quien valoró los nombramientos de biministros y planteó que esta modalidad debiera extenderse para reducir la cantidad de ministerios.

Cedida Ampliar

“Esta tiene que ser nuestra guía de navegación: pasar de 24 ministerios a 16 y con eso posibilitar un ahorro y una mayor eficiencia de los recursos públicos. Eso nos permitirá, por ejemplo, no tocar los presupuestos de Salud”, señaló.

El jefe comunal planteó como ejemplos la opción de fusionar ministerios como Vivienda y Bienes Nacionales, o Medio Ambiente con Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.