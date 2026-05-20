New York Knicks remonta 22 puntos de desventaja en el arranque de las finales de la Conferencia Este de la NBA / Newsday LLC

Ayer martes se disputó el primer partido de la final de la Conferencia Este de la NBA, con en el Madison Square Garden viviendo un apasionante overtime. Cleveland Cavaliers desperdició una ventaja que llegó a ser de 22 puntos, se le metió New York Knicks con un 32-18 en el cuarto final y empataron a 101.

Al final, lo ganó New York por 115-104. Le metió un 9-0 de entrada en el overtime, y se definió todo. Cavs apenas convirtió una canasta en ese tiempo extra, un triple tras ese 9-0, y luego le metieron cinco puntos más.

Jalen Brunson fue el máximo anotador del local, con 38 puntos, además de 6 asistencias. Lo siguió Mikal Bridges con 18 puntos cada uno. Josh Hart, OG Anunoby y el dominicano Karl-Antohny Towns, que completó el doble-doble con 13 rebotes.

En los Cavs, Donovan Mitchel fue la mejor mano con 29 puntos (4 triples), seguido de James Harden con 15 puntos (apenas 1/8 en triples para la Barba) y Evan Mobley, también con 15 unidades, más 14 rebotes (otra doble decena).

¡44-11 EL PARCIAL DE LOS KNICKS PARA GANAR EL JUEGO 1! 😱 pic.twitter.com/wFoZeevROJ — NBA Latam (@NBALatam) May 20, 2026

Con esto, los Knicks están arriba 1-0 en la serie, que sigue el jueves en el Madison Square Garden, con las entradas más caras de la temporada: la más barata valía casi 600 dólares (540 mil pesos chilenos) en este primer partido. Para el jueves, parten desde 722 dólares (650 mil pesos chilenos).