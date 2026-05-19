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Fue compañero de John Stockton y Carl Malone, ídolo y campeón con Colo Colo: muere Carey Scurry, ex NBA que brilló en el torneo chileno

A los 63 años falleció quien disputó cuatro temporadas en la NBA antes de venir a los gimnasios nacionales, donde marcó un récord en la desaparecida Dimayor.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Fue compañero de John Stockton y Carl Malone, ídolo y campeón con Colo Colo: muere Carey Scurry, ex NBA que brilló en el torneo chileno

Fue compañero de John Stockton y Carl Malone, ídolo y campeón con Colo Colo: muere Carey Scurry, ex NBA que brilló en el torneo chileno / CSD Colo Colo

El básquetbol chileno lamenta la partida de una de las más grandes figuras que pisaron nuestros parquets: a los 63 años, falleció en Estados Unidos Carey Scurry, quien fuera ídolo y campeón con Colo Colo en la Dimayor de 1996.

Ese equipo lo dirigió Carlos Álvarez, quien compartió la lamentable noticia en sus redes sociales. “Carey se fue... que desgracia y que tristeza más profunda. Dejaste una marca en el básquetbol... seguro te esperan con un balón naranja. Gracias por tu amistad monstruo”, escribió el ex DT albo.

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También lo despidió el CSD Colo Colo. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del jugador, que defendió a nuestro club, siendo figura y campeón. Extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Los acompañamos con respeto, cariño y gratitud”, fue el mensaje publicado este martes.

Carey Scurry fue uno de los jugadores extranjeros más dominantes que llegaron a la División Mayor del básquetbol chileno. Primero, llegó a Temuco para defender a la Unión Deportiva Española (UDE) en 1995, alcanzando la final de la Dimayor. En la siguiente temporada, se cobraría revancha con el quinteto de Colo Colo.

En ese recordado plantel albo, compartió con grandes figuras, como Mack Hilton, Chuck Jones, Julio Córdoba, Marcelo López, Alfo Carpo y Saúl “Peluche” Guerra, entre otros. Juntos ganaron el torneo de Apertura y el Oficial de la liga en 1996 y llegaron a la final un año después.

El nacido en Brooklyn además marcó un récord en la desaparecida liga chilena: 67 puntos en un partido de playoffs. Fue en las semifinales del 1997, ante Petrox en el Gimnasio La Tortuga de Talcahuano.

Carey Scurry llegó a Chile precedido de un currículum no menor: jugó cuatro temporadas en la NBA, tres de ellas con los Utah Jazz y la última en New York Knicks. Disputó 180 partidos en total.

Fue seleccionado por los Jazz en el draft de 1985, en segunda ronda de picks. En la primera habían seleccionado a un tal Carl Malone. Y el año anterior, a otro que también sería super estrella, emblema del club y parte del Dream Team original: John Stockton. Scurry fue compañero de ambos en sus inicios. Ningún extranjero vino a nuestro país con semejante cartel.

De la NBA a la Dimayor. Del Madison Square Garden al Gimnasio Nataniel. De los Jazz al Cacique. Es el adiós para Carey Scurry, esa figura inolvidable que repartió talento en Chile, en el equipo que ha sabido ser campeón.

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