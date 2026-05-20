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Confirman cierre de tienda de congelados en Chile: ya comenzó la liquidación final de productos

“Aunque esta sede pronto dejará de funcionar, queríamos despedirnos dándoles las gracias de la mejor forma”, escribieron en las redes sociales.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Recientemente se anunció el cierre de otro local comercial en Chile. Esta vez se trata de un espacio exclusivamente dedicado a los alimentos congelados.

La noticia fue informada a través de las redes sociales. “Aquí crecimos, conocimos clientes increíbles y vivimos momentos que jamás vamos a olvidar”, describieron desde Ice Kitchen Congelados.

“Aunque esta sede pronto dejará de funcionar, queríamos despedirnos dándoles las gracias de la mejor forma”, dijeron ante sus más de 22 mil seguidores en Instagram.

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En concreto, desde el próximo lunes 1 de junio el local dejará de operar. Eso sí, solo se trata de la ubicación que tienen en Placilla, ya que continuará atendiendo en Reñaca.

“Durante todo mayo vamos a estar subiendo ofertas y descuentos especiales para que aprovechen de visitarnos una última vez en Placilla”, informaron sobre la liquidación final. De hecho, toda la tienda ya tiene un 10% de descuento.

La cita es en Boulevard 68, Av. Undécima 1605, Placilla. De lunes a sábado se atiende de 11:00 a 19:45 horas, mientras que los domingos está abierto entre 11:00 y 18:30 horas.

Tras enterarse de la noticia, varios usuarios y clientes habituales lamentaron la inesperada actualización. “Ánimo muchachos a seguir adelante”, “Una gran pena, excelente negocio” y “A no bajar los brazos”, fueron solo algunas de las reacciones que aparecieron.

La otra ubicación que no bajará la persiana queda en Los Mirlos 181, Reñaca.

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