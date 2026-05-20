20 DE MAYO DE 2026/ VALPARAISO Parlamentarios Republicanos votan a favor , durante la votación del Plan de Reconstrucción Nacional. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

La Cámara de Diputadas y Diputados vive este miércoles una jornada decisiva para la denominada “megarreforma” o ley de “Reconstrucción Nacional” impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Tras aprobarse la idea de legislar con 90 votos a favor y 59 en contra, el Congreso entró en una extensa votación en particular que contempla más de 100 indicaciones y artículos, en una sesión que podría extenderse hasta altas horas de la noche.

El avance del proyecto fue posible gracias al respaldo del Partido de la Gente y algunos votos descolgados de la oposición. Durante la discusión, uno de los puntos que marcó tensión fue la aprobación de una indicación sobre sala cuna universal para trabajadores, norma que el Ejecutivo considera fuera del espíritu original del proyecto.

Por ello, el gobierno anunció reserva de constitucionalidad y advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional si el texto se mantiene en la versión final.

Desde Valparaíso, el ministro del Interior y nuevo vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la iniciativa y aseguró que es un proyecto muy importante para la reactivación económica y para generar mayores inversiones y puestos de trabajo.

Mientras tanto, en la Sala continúan las votaciones una tras otra, con breves pausas para los parlamentarios. Una vez despachado por la Cámara, el proyecto avanzará al Senado para iniciar su segundo trámite legislativo, en medio de negociaciones que podrían extender la discusión hasta julio o agosto.