El Sector Tucson, en Arizona, cubre 422 kilómetros de frontera con México. En Chile, la frontera con Bolivia supera los 860 kilómetros y con Perú alcanza cerca de 160 kilómetros, dos de las zonas más vinculadas al debate migratorio.

Solo el Sector Tucson cuenta con cerca de 3.700 agentes de Border Patrol distribuidos en nueve estaciones. En Chile, el control fronterizo está repartido entre PDI, Carabineros y Fuerzas Armadas, dependiendo de la zona y las medidas vigentes.

En Arizona, muchos cruces ocurren en zonas desérticas con temperaturas que pueden superar los 40°C. En el norte chileno, especialmente en el altiplano, el desafío incluye altura extrema y temperaturas bajo cero durante la noche.

Aunque las escalas son distintas, hay temas que aparecen en ambos lados: migración irregular, crimen organizado y control fronterizo. Hoy el debate está cada vez más presente tanto en Estados Unidos como en Chile.