;

VIDEO. “No entendí nada”: streamer español, Ibai Llanos, queda en shock tras conversar con un chileno

El creador de contenido viajó a Santiago decidido a comprobar si el chileno era tan difícil como decían.

Javiera Rivera

Instagram

Instagram

Un video en Instagram volvió a encender el debate sobre el español chileno y su fama de ser uno de los más difíciles de entender.

En el registro, el streamer español Ibai Llanos —que visita Santiago— intenta conversar con un chileno “de verdad”, pero queda completamente descolocado.

El clip comienza con el influencer explicando que muchos extranjeros aseguran que en Chile “se habla demasiado rápido”, con modismos extraños y una vocalización distinta.

Incluso menciona que Luisito Comunica dedicó un popular video a ese fenómeno, titulado ¿Por qué es tan difícil entender a un chileno cuando habla?.

Revisa también

ADN

Con esa introducción, el creador se acerca confiado a un transeúnte en pleno centro de Santiago. Pero apenas lo saluda, el chileno responde con una ráfaga de modismos chilenos.

Impactado, el streamer solo alcanza a decir: “No entendí una puta mierda”, antes de rematar entre risas con un “¡Viva Chile!”.

El video rápidamente sumó reproducciones y comentarios celebrando el humor del momento, pero también reabrió el debate sobre por qué el chileno resulta tan complicado.

Revisa el video completo:

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad