VIDEO. “No entendí nada”: streamer español, Ibai Llanos, queda en shock tras conversar con un chileno
El creador de contenido viajó a Santiago decidido a comprobar si el chileno era tan difícil como decían.
Un video en Instagram volvió a encender el debate sobre el español chileno y su fama de ser uno de los más difíciles de entender.
En el registro, el streamer español Ibai Llanos —que visita Santiago— intenta conversar con un chileno “de verdad”, pero queda completamente descolocado.
El clip comienza con el influencer explicando que muchos extranjeros aseguran que en Chile “se habla demasiado rápido”, con modismos extraños y una vocalización distinta.
Incluso menciona que Luisito Comunica dedicó un popular video a ese fenómeno, titulado ¿Por qué es tan difícil entender a un chileno cuando habla?.
Revisa también
Con esa introducción, el creador se acerca confiado a un transeúnte en pleno centro de Santiago. Pero apenas lo saluda, el chileno responde con una ráfaga de modismos chilenos.
Impactado, el streamer solo alcanza a decir: “No entendí una puta mierda”, antes de rematar entre risas con un “¡Viva Chile!”.
El video rápidamente sumó reproducciones y comentarios celebrando el humor del momento, pero también reabrió el debate sobre por qué el chileno resulta tan complicado.
Revisa el video completo:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.