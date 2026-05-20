¿Hacia dónde va la sociedad chilena? En este nuevo episodio de “De esto se habla”, Mauricio Bustamante y Rocío Montes conversan con el Cardenal Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali. Uno de los temas que trató fue la migración.

Consultado sobre la relación de los extranjeros con la delincuencia, Chomali afirmó que “en Chile rige un estado de derecho, hay un Ministerio Público, hay policía y a ellos les corresponde. Lo que tú no puedes hacer es generar una conciencia equivocada de asociar migración o migrante a delincuencia. Eso es es injusto y es falso”.

“Hay otro fenómeno que no es menor. Chile tiene una tasa de natalidad bajísima. Quienes están generando vida, quienes están trayendo personas jóvenes son los migrantes. De hecho, en muchos países se han abierto políticas públicas de acoger migrantes porque lamentablemente en Chile de hace muchos años hay una política antinatalista y eso va a tener efectos muy, muy desastrosos”, agregó.

“Hay un grupo todavía que se siente muy fuera de la sociedad”

Sobre la situación social, el Arzobispo afirmó que “Chile es un país que ha crecido económicamente sin lugar a duda, ha mejorado los índices de pobreza, gracias a Dios, pero hay un grupo todavía que se siente muy fuera de la sociedad. Así se entienden los hechos del 18 de octubre (de 2019), hay una gran frustración de personas que le dijeron después de la reforma universitaria mira, tú estudias tal carrera y te va a ir excelente, y sucede que tenemos una gran cantidad de personas que están cesantes, que están endeudados. Es evidente que ese malestar sigue vigente”.

Rocío Montes consultó a la autoridad religioasa sobre ¿qué posición toma la Iglesia sobre los indultos a violadores de derechos humanos? a loq ue el cardenal aseguró que “el concepto de indulto no me gusta, pero sí el de clemencia”

“Me cuesta entender que una persona con 90 años cono enfermedades terminales acreditadas no pueda terminar su condena en su casa, con su familia. No es indulto, es humanidad y clemencia para que sigan presos pero en otras condiciones”, expresó Chomalí.